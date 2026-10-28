Bukan Berarti Aneh, Ini 8 Ciri Orang dengan Kepribadian yang Sulit Ditebak

ilustrasi orang yang unik. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Pernah merasa cara berpikirmu berbeda dari orang-orang di sekitarmu? Kamu mungkin sering memikirkan sesuatu secara mendalam, memiliki perasaan yang kuat, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami pengalaman yang baru saja terjadi. Perbedaan tersebut terkadang membuat seseorang merasa kurang cocok dengan lingkungan sosialnya. Ketika orang lain mudah mengikuti kebiasaan umum, ada individu yang justru lebih nyaman menentukan pilihan berdasarkan pemikiran dan nilai-nilai pribadi. Memiliki karakter yang berbeda bukan berarti seseorang aneh atau lebih unggul daripada orang lain. Setiap individu mempunyai cara tersendiri dalam mengolah informasi, mengekspresikan emosi, dan membangun hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Dilansir dari Geediting, terdapat delapan tanda yang kerap dikaitkan dengan orang yang memiliki kepribadian unik dan cenderung sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Berikut ulasannya. 1. Suka Memikirkan Sesuatu secara Mendalam Sebagian orang terbiasa menerima suatu kejadian sebagaimana adanya. Namun, ada pula individu yang selalu ingin mengetahui alasan, makna, dan latar belakang di balik setiap hal yang mereka temui. Percakapan sederhana, pengalaman sehari-hari, hingga kejadian kecil dapat memunculkan berbagai pertanyaan di benak mereka. Mereka senang menghubungkan informasi, mempertimbangkan sudut pandang berbeda, dan mencari pemahaman yang lebih luas. Kebiasaan tersebut bisa membantu seseorang melihat persoalan secara lebih menyeluruh. Akan tetapi, terlalu banyak berpikir juga berpotensi membuat seseorang kesulitan mengambil keputusan jika terus memikirkan kemungkinan yang belum tentu terjadi. 2. Memiliki Perasaan yang Mendalam Orang dengan kepekaan emosional tinggi sering kali merasakan suatu pengalaman dengan intensitas yang kuat. Mereka dapat ikut terharu saat mendengar kisah orang lain, merasa bahagia melihat keberhasilan teman, atau memikirkan suatu kejadian jauh setelah peristiwa itu berlalu. Ketika menyaksikan film atau membaca cerita, misalnya, mereka mungkin begitu terbawa suasana karena mampu membayangkan perasaan tokoh yang sedang menghadapi kesulitan. Kepekaan seperti ini dapat mendukung empati dan membantu seseorang membangun hubungan yang hangat dengan orang lain. Di sisi lain, emosi yang kuat juga bisa terasa melelahkan jika tidak diimbangi kemampuan mengelola perasaan dan menetapkan batasan yang sehat. 3. Lebih Memilih Menjadi Diri Sendiri daripada Mengikuti Tren Bagi sebagian orang, diterima oleh lingkungan merupakan hal yang penting. Namun, ada individu yang lebih nyaman menentukan pilihan berdasarkan keyakinan, minat, dan nilai-nilai yang mereka anggap berarti. Mereka tidak selalu tertarik mengikuti tren hanya karena sedang populer. Jika suatu pandangan tidak sesuai dengan prinsip pribadi, mereka cenderung mempertimbangkan kembali sebelum ikut melakukannya. Sikap tersebut dapat mencerminkan kemandirian dalam mengambil keputusan dan keinginan untuk menjalani kehidupan secara autentik. Meski begitu, menjadi diri sendiri bukan berarti harus menolak semua pengaruh dari luar. Seseorang tetap dapat terbuka terhadap masukan tanpa kehilangan prinsip yang dianggap penting.