5 Cara Mengenali Kecenderungan Kepribadian Introvert atau Ekstrovert pada Anak

Ilustrasi anak-anak dalam melakukan aktivitas (Magnific)
JawaPos.com - Setiap anak memiliki cara yang berbeda dalam berinteraksi, mengekspresikan perasaan, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.
Perbedaan perilaku tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan kepribadian anak, termasuk introvert dan ekstrovert, sehingga orang tua dan pendidik dapat memberikan dukungan sesuai kebutuhannya.
Berikut 5 ciri perilaku anak yang dapat diamati untuk memahami kecenderungan kepribadiannya tanpa memberikan label secara terburu-buru, seperti dilansir dari laman Grand Rising Behavioral Health.
1. Cara Anak Berinteraksi dengan Teman Sebaya
Anak yang cenderung introver biasanya lebih nyaman berinteraksi dengan satu atau dua teman dekat, sedangkan anak yang cenderung ekstrover sering menikmati kegiatan bersama kelompok yang lebih besar. Namun, banyak atau sedikitnya teman tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan untuk menentukan kepribadian anak.
2. Pilihan Aktivitas yang Dilakukan Saat Waktu Luang
Anak yang cenderung introver mungkin lebih menyukai kegiatan mandiri, seperti membaca, menggambar, atau bermain sendiri, sedangkan anak yang cenderung ekstrover sering tertarik pada permainan bersama dan aktivitas yang melibatkan banyak orang. Pilihan tersebut dapat berubah sesuai suasana hati, minat, dan kondisi lingkungan anak.
3. Respons terhadap Lingkungan yang Ramai
Sebagian anak yang cenderung introver membutuhkan waktu tenang setelah mengikuti kegiatan yang ramai, sedangkan anak yang cenderung ekstrover dapat menikmati suasana yang penuh interaksi dan rangsangan. Meski demikian, respons anak terhadap keramaian juga dapat dipengaruhi oleh rasa lelah, kenyamanan, usia, dan pengalaman sebelumnya.
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