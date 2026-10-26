5 Cara Mengenali Kecenderungan Kepribadian Introvert atau Ekstrovert pada Anak

JawaPos.com - Setiap anak memiliki cara yang berbeda dalam berinteraksi, mengekspresikan perasaan, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Perbedaan perilaku tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan kepribadian anak, termasuk introvert dan ekstrovert, sehingga orang tua dan pendidik dapat memberikan dukungan sesuai kebutuhannya.

Berikut 5 ciri perilaku anak yang dapat diamati untuk memahami kecenderungan kepribadiannya tanpa memberikan label secara terburu-buru, seperti dilansir dari laman Grand Rising Behavioral Health.

Baca Juga:4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Ekstrovert Menurut Penelitian Ilmiah

1. Cara Anak Berinteraksi dengan Teman Sebaya

Anak yang cenderung introver biasanya lebih nyaman berinteraksi dengan satu atau dua teman dekat, sedangkan anak yang cenderung ekstrover sering menikmati kegiatan bersama kelompok yang lebih besar. Namun, banyak atau sedikitnya teman tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan untuk menentukan kepribadian anak.

2. Pilihan Aktivitas yang Dilakukan Saat Waktu Luang

Anak yang cenderung introver mungkin lebih menyukai kegiatan mandiri, seperti membaca, menggambar, atau bermain sendiri, sedangkan anak yang cenderung ekstrover sering tertarik pada permainan bersama dan aktivitas yang melibatkan banyak orang. Pilihan tersebut dapat berubah sesuai suasana hati, minat, dan kondisi lingkungan anak.

3. Respons terhadap Lingkungan yang Ramai