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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.39 WIB

6 Kepribadian Orang dengan IQ Tinggi tapi Sulit Maju dalam Hidup Menurut Psikologi

Kepribadian orang dengan IQ tinggi tapi sulit maju dalam hidup menurut psikologi / foto : Magnific/ senivpetro - Image

Kepribadian orang dengan IQ tinggi tapi sulit maju dalam hidup menurut psikologi / foto : Magnific/ senivpetro

JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, kecerdasan yang tinggi tidak otomatis membuat seseorang mudah menyelesaikan setiap persoalan hidup.

Banyak orang dengan IQ tinggi justru merasa buntu, kehilangan arah, dan tidak punya tenaga untuk terus melangkah.

Kondisi tersebut sering diperparah oleh kebiasaan buruk yang tanpa disadari membuat mereka sulit maju dalam kehidupan.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (23/10), berikut enam kepribadian yang perlu dikenali agar kamu bisa memahami penyebab hambatan tersebut.

1. Mudah frustrasi

Frustrasi muncul ketika seseorang memahami masalahnya dengan jelas tetapi belum juga menemukan cara yang mudah untuk menyelesaikannya sama sekali.

Perasaan kesal tersebut lama-kelamaan menumpuk dan berubah menjadi rasa kewalahan yang membuat pikiran sulit bekerja secara jernih dan tenang.

Hambatan kecil pun bisa terasa seperti kegagalan pribadi, padahal sebenarnya persoalan tersebut tidak sebesar yang dibayangkan oleh orang itu.

Orang cerdas sebenarnya tahu bahwa kegagalan penting bagi keberhasilan, tetapi gangguan sepele seperti ini tetap mampu menghambat langkah mereka.

2. Cepat kehilangan kesabaran

Editor: Setyo Adi Nugroho
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