6 Kepribadian Orang dengan IQ Tinggi tapi Sulit Maju dalam Hidup Menurut Psikologi

Kepribadian orang dengan IQ tinggi tapi sulit maju dalam hidup menurut psikologi / foto : Magnific/ senivpetro
JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, kecerdasan yang tinggi tidak otomatis membuat seseorang mudah menyelesaikan setiap persoalan hidup.
Banyak orang dengan IQ tinggi justru merasa buntu, kehilangan arah, dan tidak punya tenaga untuk terus melangkah.
Kondisi tersebut sering diperparah oleh kebiasaan buruk yang tanpa disadari membuat mereka sulit maju dalam kehidupan.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (23/10), berikut enam kepribadian yang perlu dikenali agar kamu bisa memahami penyebab hambatan tersebut.
1. Mudah frustrasi
Frustrasi muncul ketika seseorang memahami masalahnya dengan jelas tetapi belum juga menemukan cara yang mudah untuk menyelesaikannya sama sekali.
Perasaan kesal tersebut lama-kelamaan menumpuk dan berubah menjadi rasa kewalahan yang membuat pikiran sulit bekerja secara jernih dan tenang.
Hambatan kecil pun bisa terasa seperti kegagalan pribadi, padahal sebenarnya persoalan tersebut tidak sebesar yang dibayangkan oleh orang itu.
Orang cerdas sebenarnya tahu bahwa kegagalan penting bagi keberhasilan, tetapi gangguan sepele seperti ini tetap mampu menghambat langkah mereka.
2. Cepat kehilangan kesabaran
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022