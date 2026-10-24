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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.57 WIB

People Pleaser, 8 Kepribadian Orang Suka Menyenangkan Orang Lain tapi Malah Menyusahkan

Kepribadian people pleaser orang suka menyenangkan orang lain tapi malah menyusahkan menurut psikologi./Magnific/ magnific - Image

Kepribadian people pleaser orang suka menyenangkan orang lain tapi malah menyusahkan menurut psikologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, people pleaser percaya bahwa mereka sedang berusaha keras menyenangkan orang lain dengan segala cara.

Namun kepribadian yang dianggap baik hati itu sering berujung pada hasil yang berlawanan dari yang mereka harapkan.

Tanpa disadari, kebiasaan tersebut menambah beban bagi orang-orang terdekat yang justru ingin mereka bahagiakan.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (23/10), berikut delapan kepribadian people pleaser yang perlu kamu kenali agar hubungan dengan orang lain lebih sehat.

1. Tidak mau mengambil keputusan

Orang yang gemar menyenangkan sesama biasanya menyerahkan semua keputusan kepada pihak lain, karena mengira tindakan itu merupakan bentuk kebaikan hati.

Padahal sikap tersebut menimbulkan tekanan tambahan, sebab semakin banyak keputusan yang dibuat seseorang, semakin besar pula kelelahan mental yang dirasakannya.

Ketika orang lain ikut menentukan pilihan, bahkan untuk hal sederhana, hal itu justru terasa membantu dan bukan mengendalikan.

2. Sulit menyebutkan keinginan sendiri

Pertanyaan tentang tempat makan atau film tontonan hampir selalu dijawab dengan kalimat pasrah bahwa apa pun boleh bagi mereka.

Editor: Hanny Suwindari
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