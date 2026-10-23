Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01.43 WIB

8 Kepribadian Pengguna Kalender Kertas yang Tak Tergantikan Ponsel Menurut Psikologi

Kepribadian pengguna kalender kertas yang tak tergantikan ponsel menurut psikologi (Magnific/ wayhomestudio) - Image

Kepribadian pengguna kalender kertas yang tak tergantikan ponsel menurut psikologi (Magnific/ wayhomestudio)

JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, kalender kertas ternyata masih punya tempat di tengah dominasi ponsel dan aplikasi perencana digital.

Para pengguna setianya memiliki kebiasaan yang sering dianggap ketinggalan zaman, padahal kebiasaan itu justru berkaitan dengan kesejahteraan mereka.

Kebiasaan tersebut membuat hidup teratur lebih mudah dicapai karena rencana tertulis langsung terlihat setiap hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (23/10), berikut delapan kepribadian pengguna kalender kertas yang perlu kamu ketahui.

1. Ingatan tanggal yang kuat

Banyak orang kini bergantung pada notifikasi untuk mengingat hal penting, mulai dari ulang tahun hingga jadwal pertemuan harian.

Pengguna kalender kertas lebih mudah mengingat tanggal karena menulis dengan tangan membantu informasi menancap lebih kuat di dalam memori.

Aktivitas mencatat di atas kertas juga mengaktifkan daya ingat, dan sering kali terasa lebih cepat serta akurat daripada mengetik.

2. Merencanakan minggu jauh-jauh hari

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jika Anda Masih Menyimpan Kalender Kertas di Rumah, Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Masih Menyimpan Kalender Kertas di Rumah, Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Rabu, 24 Juni 2026 | 02.00 WIB

Wajah Anjing, Kucing, atau Tikus yang Pertama Kali Anda Lihat? Bantu Anda Memahami Diri Lebih Baik - Image
Kepribadian

Wajah Anjing, Kucing, atau Tikus yang Pertama Kali Anda Lihat? Bantu Anda Memahami Diri Lebih Baik

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.33 WIB

6 Kepribadian Orang dengan IQ Tinggi tapi Sulit Maju dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Kepribadian Orang dengan IQ Tinggi tapi Sulit Maju dalam Hidup Menurut Psikologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.39 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore