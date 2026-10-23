8 Kepribadian Pengguna Kalender Kertas yang Tak Tergantikan Ponsel Menurut Psikologi

Kepribadian pengguna kalender kertas yang tak tergantikan ponsel menurut psikologi (Magnific/ wayhomestudio)
JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, kalender kertas ternyata masih punya tempat di tengah dominasi ponsel dan aplikasi perencana digital.
Para pengguna setianya memiliki kebiasaan yang sering dianggap ketinggalan zaman, padahal kebiasaan itu justru berkaitan dengan kesejahteraan mereka.
Kebiasaan tersebut membuat hidup teratur lebih mudah dicapai karena rencana tertulis langsung terlihat setiap hari.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (23/10), berikut delapan kepribadian pengguna kalender kertas yang perlu kamu ketahui.
1. Ingatan tanggal yang kuat
Banyak orang kini bergantung pada notifikasi untuk mengingat hal penting, mulai dari ulang tahun hingga jadwal pertemuan harian.
Pengguna kalender kertas lebih mudah mengingat tanggal karena menulis dengan tangan membantu informasi menancap lebih kuat di dalam memori.
Aktivitas mencatat di atas kertas juga mengaktifkan daya ingat, dan sering kali terasa lebih cepat serta akurat daripada mengetik.
2. Merencanakan minggu jauh-jauh hari
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Jawa Pos
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