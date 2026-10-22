6 Kepribadian Anak Akibat Pola Asuh Orang Tua Tidak Suportif Menurut Psikologi

JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, pola asuh menjadi fondasi penting bagi perkembangan emosi anak.

Anak yang dibesarkan orang tua tidak suportif sering merasa perasaannya tidak pernah divalidasi.

Pengalaman itu kemudian membentuk berbagai kepribadian hingga kebiasaan di masa dewasa yang kurang sehat.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (22/10), berikut enam kepribadian yang umumnya terbawa hingga dewasa menurut sumber rujukan.

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1. Cenderung pendiam

Orang tua yang kurang mendukung kerap menjadikan sikap negatif sebagai cara utama untuk menghadapi anak mereka sehari-hari di rumah.

Pola pengasuhan yang keras tersebut perlahan merampas kesempatan anak untuk belajar mengelola serta menenangkan emosinya sendiri sejak usia dini.

Pada masa kecil, anak sering ditertawakan tanpa alasan jelas atau dihukum hanya karena orang tuanya ingin melakukannya begitu saja.

Seluruh energi negatif itu terserap ke dalam diri anak dan terbawa hingga mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang tertutup.