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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.31 WIB

9 Ciri Kepribadian Orang yang Tahu Kapan Harus Tidak Mencampuri Urusan Orang Lain Menurut Psikologi

Ciri kepribadian orang yang tahu kapan harus tidak mencampuri urusan orang lain menurut psikologi./Magnific/ wayhomestudio - Image

Ciri kepribadian orang yang tahu kapan harus tidak mencampuri urusan orang lain menurut psikologi./Magnific/ wayhomestudio

JawaPos.com – Dalam psikologi, kemampuan untuk tidak mencampuri urusan orang lain menjadi tanda kedewasaan yang kini semakin jarang ditemukan.

Orang yang punya ciri kepribadian ini tahu kapan sebuah masalah memang bukan urusannya, sehingga pergaulannya terasa lebih nyaman.

Mereka tetap bisa terlibat dalam kehidupan orang lain, tetapi hanya ketika memang diundang dan dibutuhkan oleh pihak yang bersangkutan.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (22/10), berikut sembilan ciri dalam psikologi yang menandai kedewasaan seseorang yang paham batas dan tidak mencampuri urusan orang lain.

1. Menyelesaikan masalah sendiri lebih dulu

Banyak orang gemar ikut campur karena ingin menyelesaikan persoalan, tetapi sebenarnya enggan menghadapi masalah yang ada pada dirinya sendiri.

Menghindari masalah memang terasa lebih nyaman untuk sementara, namun cara itu tidak memberikan manfaat apa pun dalam jangka panjang.

Orang yang mendahulukan urusannya sendiri nyaris tidak punya waktu tersisa untuk terlibat dalam drama orang lain yang sebenarnya tidak praktis.

2. Tidak masuk ke setiap percakapan

Dua orang yang sedang berbicara pelan hampir pasti tidak menginginkan kehadiran pihak lain, sekalipun mereka sudah saling mengenal dengan sangat baik.

Editor: Hanny Suwindari
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