Irfan Ferdiansyah
Minggu, 3 Mei 2026 | 23.52 WIB

Orang yang Benar-benar Merasa Puas Biasanya Meluangkan Waktu untuk 8 Praktik Kesadaran Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang puas meluangkan waktu / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Di tengah dunia yang serba cepat, banyak orang mengejar kebahagiaan dengan cara yang instan—melalui pencapaian, materi, atau validasi sosial. Namun, psikologi modern justru menunjukkan bahwa rasa puas yang mendalam tidak datang dari hal-hal tersebut, melainkan dari kesadaran (mindfulness) dan cara seseorang hadir dalam hidupnya sendiri.

Orang yang benar-benar merasa puas tidak selalu memiliki hidup yang sempurna. Mereka hanya memiliki hubungan yang lebih sehat dengan pikiran, emosi, dan pengalaman mereka. Salah satu kunci utamanya adalah meluangkan waktu untuk praktik kesadaran tertentu secara konsisten.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (2/5), terdapat 8 praktik kesadaran yang sering dilakukan oleh orang-orang yang merasa puas dengan hidupnya:

1. Meluangkan Waktu untuk Diam dan Hadir

Orang yang puas tidak selalu sibuk mengisi waktu mereka. Mereka memahami pentingnya berhenti sejenak.

Dalam keheningan, mereka memberi ruang bagi pikiran untuk tenang dan emosi untuk diproses. Ini bukan sekadar “tidak melakukan apa-apa,” melainkan benar-benar hadir tanpa distraksi.

Psikologi menyebut ini sebagai present-moment awareness, yaitu kemampuan untuk fokus pada saat ini tanpa terjebak dalam masa lalu atau kecemasan akan masa depan.

2. Mengamati Pikiran Tanpa Menghakimi

Alih-alih melawan pikiran negatif, mereka belajar untuk mengamati pikiran tersebut seperti penonton.

Misalnya, ketika muncul pikiran seperti “Aku tidak cukup baik,” mereka tidak langsung mempercayainya. Mereka hanya menyadari: “Oh, ini hanya pikiran.”

Pendekatan ini dikenal dalam psikologi sebagai cognitive defusion—memisahkan diri dari pikiran agar tidak sepenuhnya dikendalikan olehnya.

3. Mensyukuri Hal-Hal Kecil

Rasa puas sering kali lahir dari hal sederhana: secangkir kopi hangat, udara pagi, atau percakapan ringan.

Orang yang bahagia secara konsisten melatih rasa syukur, bukan hanya untuk hal besar, tetapi juga detail kecil dalam hidup.

Penelitian menunjukkan bahwa praktik syukur dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan mengurangi stres secara signifikan.

4. Mengenali dan Menerima Emosi

Alih-alih menekan emosi, mereka mengizinkan diri untuk merasakannya.

Sedih, marah, atau kecewa bukanlah musuh. Semua emosi dianggap sebagai bagian alami dari pengalaman manusia.

Dengan menerima emosi tanpa penolakan, seseorang justru lebih cepat pulih secara psikologis.

5. Membatasi Paparan yang Tidak Sehat

Orang yang puas sadar bahwa apa yang mereka konsumsi—baik secara digital maupun sosial—mempengaruhi kondisi mental mereka.

Mereka secara sadar mengurangi:

Konten yang memicu perbandingan
Lingkungan yang penuh drama
Interaksi yang menguras energi

Ini adalah bentuk kesadaran yang sering disebut sebagai mental boundary setting.

6. Terhubung dengan Tubuh

Kesadaran tidak hanya tentang pikiran, tetapi juga tubuh.

Mereka meluangkan waktu untuk:

Merasakan napas
Bergerak secara sadar
Mendengarkan sinyal tubuh (lelah, lapar, tegang)

Hubungan yang baik dengan tubuh membantu seseorang lebih peka terhadap kebutuhan dirinya sendiri.

7. Melakukan Refleksi Diri Secara Rutin

Orang yang puas tidak menjalani hidup secara autopilot. Mereka sering bertanya pada diri sendiri:

“Apa yang sebenarnya aku rasakan?”
“Apakah aku hidup sesuai nilai-nilaiku?”
“Apa yang bisa aku pelajari hari ini?”

Refleksi ini membantu mereka tumbuh tanpa harus keras terhadap diri sendiri.

8. Menghargai Proses, Bukan Hanya Hasil

Banyak orang merasa tidak puas karena terlalu fokus pada hasil akhir.

Sebaliknya, orang yang benar-benar puas menikmati prosesnya:

Mereka menghargai usaha
Mereka menerima ketidaksempurnaan
Mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan growth mindset—keyakinan bahwa perkembangan lebih penting daripada kesempurnaan.

Penutup

Rasa puas bukan sesuatu yang “ditemukan” di luar diri, melainkan sesuatu yang dibangun dari dalam melalui kebiasaan kecil yang konsisten.

Delapan praktik di atas bukanlah sesuatu yang harus dilakukan sekaligus. Bahkan, memulai dari satu saja sudah cukup untuk mengubah cara kamu melihat hidup.

Pada akhirnya, orang yang benar-benar puas bukanlah mereka yang memiliki segalanya, tetapi mereka yang mampu hadir sepenuhnya dalam apa yang sudah mereka miliki.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
