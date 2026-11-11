Karhutla Diduga Bukan Faktor Alam, Ulah Manusia Turut Disoroti 

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia terus menuai kecaman. Karena selain berdampak terhadap lingkungan, Karhutla juga mengancam habitat satwa liar yang bergantung pada kawasan hutan sebagai tempat tinggal.

Ustadz Usman Syafruddin dari Syiar Da’i Indonesia yang berdakwah soal isu iklim menyoroti dugaan keterlibatan manusia dalam peristiwa kebakaran hutan. Menurutnya, kebakaran yang terjadi di Kalimantan Selatan memiliki pola yang tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan faktor alam maupun kelalaian masyarakat.

Dia mengaku sempat turun langsung ke Kalimantan Selatan selama sepekan dan melihat luasnya wilayah yang terdampak kebakaran. Dari pengamatannya, terdapat indikasi kebakaran dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu.

Hal ini disampaikannya dalam Program Aksi Iklim Lintas Iman yang diselenggarakan Ayana bersama Syiar Dai Indonesia di Jakarta, Selasa (10/11).

“Bahkan kami sendiri sempat terjun seminggu di Kalimantan Selatan dan menyaksikan langsung betapa luasnya kebakaran itu. Dan tentu kebakaran itu bukan sekedar alasan yang selalu kita dengar hanya putung rokok terbuang dan kebakaran, tidak. Itu ada indikasi-indikasi ulah tangan manusia,” ungkap Ustadz Usman.

Ustadz Usman juga menggambarkan bagaimana api terus meluas di sejumlah kawasan. Dia menilai, pola kebakaran yang terjadi menimbulkan kecurigaan karena penyebarannya seperti telah dipantau.

“Karena kebakaran itu benar-benar luasnya itu seakan-akan dipantau. Kok itu belum terbakar, kok itu belum terbakar, seakan-akan dipantau. Sehingga tiap hari itu makin luas wilayahnya, makin luas wilayahnya, ditambah pada saat itu panas,” ungkapnya.

Selain dugaan pembakaran, kondisi geografis wilayah yang memiliki kandungan batu bara di bawah permukaan tanah turut menyulitkan proses pemadaman. Usman menjelaskan, api yang menjalar hingga lapisan bawah tanah dapat terus menyala meskipun bagian permukaan sudah disiram air.