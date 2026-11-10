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Penulis: Ryandi Zahdomo
Rabu, 11 November 2026 | 05.17 WIB

Transaksi Sistem Laku Bayar, Pria di Cengkareng Ditangkap Bawa Sabu 5,94 Gram

Polsek Kalideres menangkap pria berinisial SSZ di Cengkareng Barat karena edarkan sabu. (Istimewa) - Image

Polsek Kalideres menangkap pria berinisial SSZ di Cengkareng Barat karena edarkan sabu. (Istimewa)

JawaPos.com - Polsek Kalideres meringkus seorang pria berinisial SSZ di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, terkait kasus dugaan peredaran narkotika.

Dari tangan terduga pelaku, aparat kepolisian menyita tujuh paket sabu dengan berat bruto 5,94 gram yang disembunyikan di lokasi penangkapan.

Operasi penindakan ini dilakukan pada Sabtu (7/11) sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Cendrawasih VII, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Penggerebekan bermula dari serangkaian penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh jajaran kepolisian di wilayah tersebut.

Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang menuturkan, penyelidikan intensif di lapangan membuahkan hasil setelah petugas mendapati keberadaan pelaku di lokasi sasaran.

"Dari lokasi penangkapan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa tujuh paket plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 5,94 gram, satu unit telepon genggam merek Redmi warna biru, satu unit timbangan digital warna silver, serta satu pak plastik klip kosong," ujar Kompol Rihold Sihotang saat dikonfirmasi, Selasa (10/11).

Modus Transaksi "Laku Bayar" Terbongkar

Berdasarkan interogasi dan pemeriksaan awal di kantor polisi, tersangka SSZ mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial RN.

Total barang yang diterima mencapai 10 gram dengan nilai transaksi disepakati sebesar Rp 8 juta.

Modus operandi yang digunakan tergolong khas dalam jaringan peredaran gelap. Tersangka mengaku menggunakan sistem pembayaran secara konsinyasi atau dikenal dengan istilah "laku bayar", di mana pembayaran dilakukan setelah barang berhasil terjual kepada pembeli.

Editor: Estu Suryowati
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