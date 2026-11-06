Empat Petarung Rebutan Satu Sabuk, KX-1 Kembali Lebih Galak

X-1 Pro Asian Kickboxing Championship Series #10 digelar Sabtu (7/11) di Mako Brimob, Depok. (Istimewa)
JawaPos.com - KX-1 kembali, lebih besar, lebih galak. KX-1 Pro Asian Kickboxing Championship Series #10 digelar Sabtu (7/11) di Lapangan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sajian utamanya bukan sekadar duel biasa. Tapi Four-Man Tournament kelas 85 kg. Empat petarung, satu sabuk juara: Sabuk Dankor Brimob.
Empat nama itu: Avan, Saepul, Lim, dan Andy. Di semifinal, Avan ketemu Saepul. Lim lawan Andy.
Pemenangnya tarung lagi di final. Siapa yang paling kuat, paling tahan, paling cerdas, dia yang bawa pulang sabuk.
Format Four-Man Tournament dipilih untuk menghadirkan persaingan yang lebih kompetitif.
Sabuk Dankor Brimob bukan sekadar aksesori. Itu penghargaan atas dedikasi, disiplin, keberanian, dan perjuangan atlet.
Kali ini KX-1 benar-benar Asia. Ada petarung dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Awalnya, kata Promotor Adoel Rohman, ada lima negara yang mau ikut. Karena beberapa pertimbangan, dikerucutkan jadi tiga negara.
"Tiga negara ini diharapkan menghadirkan persaingan menarik sekaligus menjadi wadah pertukaran pengalaman," kata Adoel.
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