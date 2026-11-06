Empat Petarung Rebutan Satu Sabuk, KX-1 Kembali Lebih Galak

JawaPos.com - KX-1 kembali, lebih besar, lebih galak. KX-1 Pro Asian Kickboxing Championship Series #10 digelar Sabtu (7/11) di Lapangan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Sajian utamanya bukan sekadar duel biasa. Tapi Four-Man Tournament kelas 85 kg. Empat petarung, satu sabuk juara: Sabuk Dankor Brimob.

Empat nama itu: Avan, Saepul, Lim, dan Andy. Di semifinal, Avan ketemu Saepul. Lim lawan Andy.

Baca Juga:Ajang Lari PLN Electric Run 2026 Dapat Sertifikat World Athletics

Pemenangnya tarung lagi di final. Siapa yang paling kuat, paling tahan, paling cerdas, dia yang bawa pulang sabuk.

Format Four-Man Tournament dipilih untuk menghadirkan persaingan yang lebih kompetitif.

Sabuk Dankor Brimob bukan sekadar aksesori. Itu penghargaan atas dedikasi, disiplin, keberanian, dan perjuangan atlet.

Baca Juga:MilkLife Kickers Petik Pelajaran di Hari Pertama Singa Cup 2026

Tiga Negara, Satu Arena Kali ini KX-1 benar-benar Asia. Ada petarung dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Awalnya, kata Promotor Adoel Rohman, ada lima negara yang mau ikut. Karena beberapa pertimbangan, dikerucutkan jadi tiga negara.