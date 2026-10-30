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Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03.37 WIB

Polres Jakbar Grebek Kampung Boncos, Polisi Sita Sabu hingga Sajam

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi memimpin langsung penggerebekan di kawasan Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat (30/10) sore. (Istimewa) - Image

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi memimpin langsung penggerebekan di kawasan Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat (30/10) sore. (Istimewa)

JawaPos.com - Ratusan personel Polres Metro Jakarta Barat kembali melakukan penggerebekan besar-besaran di kawasan Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat (30/10) sore.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi memimpin langsung penggerebekan tersebut. Petugas menyisir gang-gang sempit dan mengamankan tiga orang beserta sejumlah barang bukti berupa sabu, ganja, hingga senjata tajam.

Petugas menyusuri lorong-lorong pemukiman seluas 1,5 meter untuk memeriksa rumah warga, kamar indekos, hingga bedeng liar yang disinyalir menjadi sarang transaksi serta penyalahgunaan narkotika.

Dalam penyisiran di sebuah lahan kosong, polisi mendapati dua pria di dalam bedeng kayu yang diduga baru saja mengonsumsi sabu. Petugas langsung menggeledah lokasi sebelum merobohkan bangunan liar tersebut.

Pemeriksaan juga dilakukan ke sejumlah kamar indekos. Pada salah satu kamar berukuran 2x3 meter, petugas menemukan pendingin udara (AC) yang masih menyala, tetapi penghuninya telah melarikan diri beberapa saat sebelum kedatangan aparat.

Dari dalam kamar kosong tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis parang dan badik, sisa sabu, ganja, kertas papir, serta sebuah brankas dalam kondisi kosong.

Secara keseluruhan, polisi mengamankan tiga orang yang masing-masing berasal dari Surabaya (Jawa Timur), Slipi Palmerah (Jakarta Barat), dan Aceh.

Nasriadi menegaskan, pihaknya tengah mendalami peran dari ketiga orang yang ditangkap tersebut.

"Kami akan kembangkan, apakah mereka bagian dari jaringan, sebagai bandar, pengedar atau hanya sebagai pengguna saja," ujar Nasriadi, Jumat (30/10).

Ancaman Tegas Bagi Yang Nekat Bangun Bedeng Narkoba

Editor: Bintang Pradewo
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