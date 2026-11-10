Jefri Nichol Ikut Mahasiswa UBSI Demo di Tugu Tani, Singgung Mahasewa

JawaPos.com - Aktor Jefri Nichol ikut demonstrasi bersama ratusan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) di Tugu Tani, Jakarta Pusat. Ia sempat berada di garis depan saat sebagian massa hendak berjalan ke arah Patung Kuda.

Jefri yang mengenakan kaos putih turun langsung ke barisan paling depan dan melobi polisi yang mengadang massa ke arah Patung Kuda.

Kedatangannya ke barisan depan sempat membuat aksi dorong-dorongan mereda dan sebagian massa yang hendak ke arah Patung Kuda pun melanjutkan perjalanan ke arah Patung Kuda.

Sementara itu, pantauan JawaPos.com sekitar pukul 16.10 WIB, Jefri masih bertahan di Tugu Tani bersama ratusan mahasiswa UBSI lainnya. Ia tampak membawa poster tiga jari yang melambangkan perlawanan.

"For the forest, for the animals, for the human," tulis poster tersebut.

Ia juga sempat melakukan orasi di hadapan ratusan massa dan meneriakkan "Kami mahasiswa bukan mahasewa!".

Hal itu berkaitan dengan adanya mahasiswa gadungan dalam acara Sumpah Pemuda pada 29 Oktober 2026 lalu di Bundaran HI.

Saat ini, kondisi massa sudah kondusif dan hanya duduk-duduk di jalanan depan Tugu Tani.

Dalam aksi ini, mahasiswa UBSI membawa beberapa tuntutan.