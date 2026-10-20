Sinopsis Terbaik Itu Kamu yang Dibintangi Jefri Nichol: Sera Dijebak Kasus Pembunuhan

JawaPos.com - RCTI menghadirkan sinetron terbaru berjudul Terbaik Itu Kamu yang mengangkat kisah perempuan korban fitnah yang berjuang membersihkan nama baiknya setelah dijebak dalam kasus pembunuhan.

Dibintangi Salshabilla Adriani dan Jefri Nichol, sinetron ini memadukan drama percintaan, pengkhianatan, konflik keluarga, serta misteri masa lalu yang secara perlahan terungkap.

Diproduksi MNC Pictures, Terbaik Itu Kamu menjadi tayangan drama yang menawarkan konflik emosional sekaligus teka-teki tentang kebenaran di balik sebuah kasus pembunuhan.

Ceritanya berpusat pada Sera Maharani, perempuan cerdas dan pekerja keras yang kehidupannya berubah drastis setelah terseret dalam perkara yang tidak dilakukannya.

Kisah Sera membawa penonton pada pertanyaan besar: bagaimana jika orang yang dianggap sebagai sumber kehancuran justru menjadi sosok yang membantu menemukan kebenaran?

Kisah Sera Maharani, Perempuan yang Dijebak Kasus Pembunuhan Sera Maharani merupakan putri pemilik Novelle Beauty. Ia dikenal sebagai sosok tegas, cerdas, dan memiliki semangat tinggi dalam menjalani hidup. Namun, kehidupannya yang semula berjalan baik berubah menjadi mimpi buruk ketika dirinya dijebak dalam kasus pembunuhan Bram.

Akibat rekayasa perkara dan kesaksian palsu, Sera harus menjalani hukuman penjara selama 5 tahu. Bukan hanya kehilangan kebebasannya, ia juga harus menghadapi kehancuran reputasi serta masa depan yang telah dibangunnya.

Setelah kembali, Sera bertekad mengungkap kebenaran dan membersihkan namanya. Perjuangan tersebut tidak mudah karena sejumlah pihak diduga memiliki kepentingan untuk menutupi kejadian sebenarnya.