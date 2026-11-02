Jefri Nichol Geregetan 3 Anggota DPRD Lakukan Pesta Narkoba, Polisinya Malah Dimutasi

JawaPos.com - Aktor Jefri Nichol ikut menyoroti kabar mutasi tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya setelah mereka menangkap tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra yang diduga terlibat dalam pesta narkoba di sebuah hotel di kawasan Ketintang, Surabaya.

Melalui unggahan akun media sosialnya, Jefri Nichol menyampaikan kritik terhadap penanganan kasus tersebut. Ia mempertanyakan mengapa para anggota DPRD yang terlibat dugaan penyalahgunaan narkotika ada indikasi kuat tidak akan menjalani hukuman penjara. Hal itu terlihat dari sejumlah anggota polisi yang melakukan penangkapan justru mengalami pemindahan tugas.

Jefri Nichol bahkan membandingkan kasus tersebut dengan pengalaman pribadinya ketika pernah tersandung kasus penggunaan ganja dan harus menjalani proses hukum berupa hukuman penjara dan rehabilitasi.

"Penjarain lah, gua aja pakai ganja nebus kesalahan gua dengan masuk penjara sama rehab. Masak mereka gak nebus kesalahannya sih mentang-mentang pejabat," tulis Jefri Nichol.

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Tak berhenti di situ, aktor film kenamaan tersebut juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal perkembangan kasus yang menyeret tiga legislator daerah tersebut.

"Tandain, siapa nama 3 anggota DPRD-nya itu. Kawal kasusnya. Bantu gua geng," lanjutnya.

Unggahan tersebut memperlihatkan kegelisahan Jefri Nichol terhadap persoalan kesetaraan penegakan hukum, terutama ketika kasus narkotika melibatkan orang-orang yang memiliki jabatan publik.

Tiga Anggota DPRD yang Terseret Kasus Narkoba Kasus tersebut bermula dari penggerebekan yang dilakukan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya di sebuah kamar hotel kawasan Ketintang pada Senin (28/9) dini hari.