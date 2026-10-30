Simbol Tiga Jari di Aksi Demonstrasi: Simak, Apa Makna di Balik Isyarat Perlawanan Ini!

JawaPos.com - Simbol tiga jari atau three finger salute kerap terlihat mewarnai aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.

Bahkan, simbol ini dijadikan sebagai kampanye yang bisa disebarluaskan oleh seluruh masyarakat di berbagai sosial media.

Menjadikan simbol tiga jari erat kaitannya dengan perjuangan yang dilakukan oleh berbagai kalangan demonstran, sudah seperti identitas.

Gestur ini disebarluaskan salah satunya melalui unggahan akun Instagram @bemui_official, bertajuk ‘Tiga Jari di Udara, Apa Maksudnya? Interseksi Gerakan Pemuda, Budaya Populer, dan Aktivisme Digital’.

Tiga jari adalah Simbol solidaritas, perlawanan terhadap kekuasaan otoriter, serta perjuangan untuk kebebasan dan kesetaraan.

Diketahui, simbol tiga jari atau three finger salute terinspirasi dari film fiksi populer The Hunger Games.

Pada awal ceritanya simbol ini merupakan bentuk salam penghormatan, namun kemudian bertransformasi menjadi simbol perlawanan terhadap penguasa.