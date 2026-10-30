Peserta Deklarasi Sumpah Pemuda di Kawasan HI Ngaku Dibayar dan bukan Mahasiswa

Bayu Setiadi alias Dino, pria yang viral karena memakai almamater Universitas Dian Nusantara saat Deklarasi Sumpah Pemuda, akhirnya meminta maaf dan mengaku dibayar. (Instagram @bem_undira)
JawaPos.com - Seorang pria bernama Dino dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, akhirnya mengaku kalau dirinya dibayar dan bukan mahasiswa.
Belakangan diketahui nama asli Dino adalah Bayu Setiadi. Wajahnya menjadi viral karena mengenakan jas almamater Universitas Dian Nusantara (Undira) namun gelagapan saat ditanya asal kampusnya.
Sosok dalam video tersebut akhirnya muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi terbuka. Dalam video klarifikasi yang diunggah @bem_undira, Ia mengakui hadir dalam acara tersebut setelah mendapat undangan dari sebuah komunitas dan menerima bayaran.
"Saya mengikuti acara deklarasi Sumpah Pemuda di Bunderan HI pada 29 Oktober 2026. Berdasarkan undangan dari komunitas dan saya dibayar," ujarnya, dikutip Jumat (30/10).
Klarifikasi Status dan Almamater
Kehadiran Bayu dalam acara yang dihelat pada Kamis, 29 Oktober 2026 pagi itu sempat menimbulkan kecurigaan publik.
Dalam video yang beredar luas, ia tampak kebingungan ketika ditanya identitas kampusnya, bahkan sempat menyebut nama universitas lain meski almamater yang ia kenakan berlogo Undira.
Menanggapi hal tersebut, Bayu memberikan penjelasan mengenai asal-usul atribut yang ia kenakan saat mengikuti kegiatan.
"Mengenai almamater yang saya kenakan, itu diberikan kepada saya tanpa saya ketahui asal-usulnya," kata Bayu.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Undira.
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