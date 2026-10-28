Imbas Ratusan Siswa Keracunan MBG, BGN Hentikan Operasional SPPG Dramaga Selama 1 Bulan

Ilustrasi aktivitas pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Dimas Choirul/JawaPos.com) JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional SPPG Dramaga 4 selama 30 hari setelah ratusan siswa di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG.

Penghentian SPPG Dramaga 4 tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa para pelajar.

Masa penghentian operasional SPPG Dramaga 4 dapat diperpanjang, bergantung pada hasil investigasi dan evaluasi yang dilakukan BGN terhadap dapur penyedia makanan tersebut.

Dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Group), Kepala KPPG Bogor, Haidir, mengungkapkan bahwa investigasi awal mengarah pada penggunaan bumbu kacang yang telah diolah oleh pihak ketiga sebelum digunakan oleh SPPG Dramaga 4.

“Dari hasil investigasi awal, sumber penyebab dugaan keracunan mengarah pada penggunaan bumbu kacang yang telah diolah pihak ketiga sebelum digunakan SPPG Dramaga 4. Praktik tersebut tidak sesuai dengan prosedur operasional yang seharusnya dijalankan,” ujar Haidir, Rabu (28/10).

Di sisi lain, Haidir juga meluruskan informasi mengenai jumlah siswa yang mendapatkan penanganan medis setelah mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan MBG.

Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 40 siswa telah menjalani observasi di tiga fasilitas kesehatan, yakni Puskesmas Cangkurawok, RS Medika Dramaga, dan RS Karya Bhakti Pratiwi.

Hingga Selasa (27/10) pukul 23.42 laporan tersebut disampaikan, sebanyak 13 siswa masih menjalani penanganan medis.

Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan total siswa yang sebelumnya menjalani observasi.

KPPG Bogor bersama Tim Asistensi dan Koordinator Wilayah Kabupaten Bogor terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, pihak sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta instansi terkait.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan para siswa yang terdampak memperoleh penanganan medis sesuai kebutuhan.

Di tengah penanganan kasus di Dramaga, evaluasi juga dilakukan terhadap pelaksanaan program MBG, terutama pada aspek keamanan pangan.

Evaluasi mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat.