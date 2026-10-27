Cak Imin Klaim BGN Paling Cepat Berdayakan Masyarakat, 1,3 Juta Warga Miskin Bisa Kerja

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengklaim Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga dengan transformasi pemberdayaan masyarakat paling cepat.

Pasalnya, sebanyak 1,3 juta warga miskin telah terserap bekerja melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak hanya itu, 148.000 pelaku usaha baru masuk dalam rantai pasok lembaga tersebut dalam program MBG yang anggarannya fantastis tersebut.

“BGN ini mengubah cara kerja APBN agar mempercepat penyerapan tenaga kerja. Alhamdulillah, 1,3 juta warga miskin langsung bekerja di BGN,” kata Cak Imin saat memaparkan capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (27/10).

Ia menilai, program BGN menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan tidak hanya untuk membiayai program pemerintah, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja dan menciptakan peluang usaha baru.

Cak Imin berharap pendekatan serupa diterapkan seluruh kementerian dan lembaga. Menurutnya, setiap belanja negara harus memiliki dimensi pemberdayaan masyarakat serta mampu membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

“APBN dikeluarkan serupiah pun harus memiliki aspek pemberdayaan,” tegasnya.