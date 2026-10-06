TNI AL Tunjuk 5 Perwira Berprestasi Pimpin 5 Satuan Baru Korps Marinir yang Diresmikan Prabowo

Pasukan Korps Marinir. (TNI)
JawaPos.com - Angkatan Laut menunjuk 5 perwira terbaiknya untuk memimpin 1 Brigade Infanteri (Brigif) Marinir dan 4 Batalyon Infanteri (Yonif) Marinir yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (5/10).
Melalui keterangan resmi Dinas Penerangan (Dispen) Korps Marinir pada Selasa (6/10), TNI AL mengungkap 5 perwira berprestasi tersebut. Kolonel (Mar) Ernesto Ardendi Brahmana yang ditugaskan sebagai Komandan Brigif (Danbrigif) 6 Marinir.
Selain itu, ada nama Letkol (Mar) Herwan Pratama Putera yang bertugas sebagai Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 19 Marinir dan Letkol (Mar) Riska Sayogo sebagai Danyonif 20 Marinir.
”Letkol (Mar) Budi Darmawan sebagai Danyonif 21 Marinir serta Letkol (Mar) Rinto Hutagaol sebagai Danyonif 22 Marinir,” bunyi keterangan resmi tersebut.
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Korps Marinir memastikan, penunjukan para perwira tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengawakan dan kesiapan operasional satuan baru Korps Marinir.
Kepada para perwira tersebut, Korps Marinir menitipkan amanah. TNI AL juga mendorong terwujudnya satuan yang profesional, tangguh, dan siap melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan oleh negara.
Bertepatan dengan Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim) kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan 6 kodam baru, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (BTP), dan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).
”Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI,” kata Prabowo.
Presiden turut pula meresmikan 3 Batalyon Bantuan Tempur (Yon Banpur) yang terdiri atas unsur Kavaleri, Artileri Medan (Armed), dan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud). Di bawah jajaran TNI AU, Presiden Prabowo 1 Divisi II Komando Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), 1 Brigade Korpasgat, 3 Batalyon Korpasgat, 1 Skadron Pendidikan, 2 Skadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
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