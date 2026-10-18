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Antara
Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.35 WIB

Razia Kelab Malam Jakarta PIK-Jaktim: 9 Pengunjung Positif Sabu dan Etomidate 

Ilusteasi barang bukti narkoba. (ANTARA) - Image

Ilusteasi barang bukti narkoba. (ANTARA)

JawaPos.com - Sebanyak sembilan pengunjung tempat hiburan malam di kawasan Jakarta dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis amfetamin (sabu) dan etomidate.

Temuan ini diperoleh usai operasi razia gabungan yang digelar Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama BNN RI, Sabtu (17/10) malam.

Penertiban ini menyasar sejumlah titik lokasi hiburan malam di wilayah Jakarta, dengan fokus utama di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, serta wilayah Jakarta Timur.

Kanit Subdit 3 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, AKBP Ivan Adhitira, mengonfirmasi bahwa dari pemeriksaan di lapangan, enam orang terjaring di klaster PIK dan tiga orang sisanya diamankan di wilayah Jakarta Timur.

"Kami dapatkan ada enam orang dari klaster PIK dan positif menggunakan narkotika," kata Ivan dikutip Minggu (18/10).

Temuan Vape Mengandung Liquid Etomidate

Dalam pelaksanaan razia tersebut, tim gabungan menerapkan skema pemeriksaan ketat terhadap setiap pengunjung.

Petugas menggeledah barang bawaan di kantong, tas, hingga dompet, serta mewajibkan uji tes urine di lokasi.

Selain mengamankan pengunjung yang tes urinenya positif, petugas juga menyita barang bukti berupa rokok elektrik (vape) yang diduga kuat mengandung cairan etomidate.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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