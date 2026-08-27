Usai Pembangunan Saluran Air dan Peninggian, Jalan Muchtar Raya Kembali Dibuka

JawaPos.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan resmi membuka kembali ruas Jalan Muchtar Raya, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, pada Kamis (27/8).

Jalan yang menjadi akses perbatasan Jakarta Selatan dan Jakarta Barat itu kembali dapat dilintasi setelah pembangunan saluran air dan peninggian jalan rampung dikerjakan.

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan, seluruh pekerjaan infrastruktur sistem drainase dan peninggian jalan di lokasi telah selesai 100 persen.

Karena itu, akses jalan yang sebelumnya digunakan sebagai area pekerjaan kini dibuka kembali untuk masyarakat.

"Hari ini keseluruhan pekerjaan sudah selesai, sehingga jalan ini kita buka kembali seperti semula," kata Syafrin, Kamis (27/8/2026).

Menurut Syafrin, Jalan Muchtar Raya menjadi salah satu titik yang rawan mengalami genangan.

Kondisi tersebut dipengaruhi kontur wilayah yang relatif rendah sekaligus menjadi jalur penghubung Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Tangerang.

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Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Jakarta Selatan memprioritaskan pembangunan saluran air yang terhubung dengan saluran penghubung di Jalan Joglo.

Selain itu, badan jalan yang kerap terendam juga ditinggikan dengan betonisasi.