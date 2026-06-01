Volume Kendaraan Melintas Tol MBZ Naik 45,6 Persen saat Libur Waisak

JawaPos.com - PT. Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) mencatat sebanyak 82.314 kendaraan melintas Ruas Tol Layang Mohamed Bin Zayed atau MBZ di kedua arahnya bertepatan dengan momentum libur Hari Raya Waisak, Minggu (31/5).

Direktur Utama PT. JJC Hendri Taufik di Bekasi, Jawa Barat, Senin, menyatakan volume kendaraan yang melintasi Ruas MBZ pada periode tersebut meningkat sebesar 45,6 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal yakni 56.534 kendaraan.

"Mobilitas kendaraan ini menunjukkan masih terjadi peningkatan volume kendaraan baik menuju Cikampek maupun arah sebaliknya melalui Ruas Jalan Layang MBZ pada Hari Raya Waisak tahun 2026," katanya.

Dia merinci jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek tercatat sebanyak 31.362 unit atau meningkat 34,94 persen dari kondisi normal yakni 23.241 kendaraan berdasarkan volume lalu lintas harian.

Sementara pada arah sebaliknya terjadi peningkatan cukup signifikan, tercatat sebanyak 50.952 kendaraan atau meningkat sebesar 53,04 persen jika dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 33.293 kendaraan.

Selaras dengan masih tingginya volume kendaraan menuju Cikampek maupun kembali ke Jakarta, Hendri mengimbau segenap pengguna jalan untuk selalu mengutamakan aspek keselamatan.

Dirinya meminta pengendara yang melintas Ruas Jalan Layang MBZ pada kedua arahnya untuk memastikan pengemudi maupun kendaraan dalam kondisi prima serta memastikan kecukupan daya listrik atau bahan bakar minyak sebelum melakukan perjalanan.