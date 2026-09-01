Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Ciamis Besok Rabu, 2 September 2026

Ilustrasi masjid. (pexels)
JawaPos.com - Memasuki hari kedua bulan September, umat Islam di wilayah Ciamis dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis pada Rabu, 2 September 2026:
Imsak: 04:22 WIB
Subuh: 04:32 WIB
Terbit: 05:44 WIB
Duha: 06:11 WIB
Zuhur: 11:50 WIB
Asar: 15:08 WIB
Magrib: 17:49 WIB
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