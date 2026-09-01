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Rabu, 2 September 2026 | 02.02 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Besok Rabu, 2 September 2026

Ilustrasi shalat. (Picabay) - Image

Ilustrasi shalat. (Picabay)

JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Bandung tetap dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat menyesuaikan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Rabu, 2 September 2026:

Imsak: 04:25 WIB

Subuh: 04:35 WIB

Terbit: 05:43 WIB

Duha: 06:15 WIB

Zuhur: 11:53 WIB

Asar: 15:11 WIB

Magrib: 17:56 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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