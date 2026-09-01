Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 1 September 2026 Untuk Wilayah Subang dan Sekitarnya

ilustrasi Jadwal Shalat./ (Freepik)
JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Subang dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat menyesuaikan berbagai aktivitas sehari-hari agar tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang pada Selasa, 1 September 2026:
Imsak: 04:24 WIB
Subuh: 04:34 WIB
Terbit: 05:46 WIB
Duha: 06:14 WIB
Zuhur: 11:53 WIB
Asar: 15:10 WIB
Magrib: 17:52 WIB
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Jawa Pos
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