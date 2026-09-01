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Lania Monica
Selasa, 1 September 2026 | 19.29 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 1 September 2026 Untuk Wilayah Banjar dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Banjar dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat menyesuaikan berbagai aktivitas sehari-hari agar tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar pada Selasa, 1 September 2026:

Imsak: 04:22 WIB

Subuh: 04:32 WIB

Terbit: 05:44 WIB

Duha: 06:11 WIB

Zuhur: 11:49 WIB

Asar: 15:08 WIB

Magrib: 17:48 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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