Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Besok Minggu, 30 Agustus 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan.

Jadwal shalat juga dapat membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari sehingga kewajiban ibadah tetap terlaksana tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Minggu, 30 Agustus 2026:

Imsak: 04:26 WIB

Subuh: 04:36 WIB

Terbit: 05:45 WIB

Duha: 06:16 WIB

Zuhur: 11:54 WIB

Asar: 15:13 WIB