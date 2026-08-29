Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 29 Agustus 2026 Untuk Wilayah Cianjur dan Sekitarnya

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan.

Jadwal shalat juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas sehari-hari agar tetap dapat menunaikan kewajiban ibadah tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur pada Sabtu, 29 Agustus 2026:

Imsak: 04:28 WIB

Subuh: 04:38 WIB

Terbit: 05:51 WIB

Duha: 06:18 WIB

Zuhur: 11:56 WIB

Asar: 15:14 WIB