Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 29 Agustus 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan.
Jadwal shalat juga menjadi panduan bagi masyarakat dalam mengatur berbagai aktivitas sehari-hari agar tetap dapat menunaikan ibadah tepat waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon pada Sabtu, 29 Agustus 2026:
Imsak: 04:23 WIB
Subuh: 04:33 WIB
Terbit: 05:45 WIB
Duha: 06:13 WIB
Zuhur: 11:51 WIB
Asar: 15:09 WIB
Magrib: 17:49 WIB
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