Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 28 Agustus 2026 Untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan.

Jadwal shalat juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas harian, mulai dari bekerja, belajar, hingga bepergian, agar tetap dapat menunaikan ibadah tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Jumat, 28 Agustus 2026:

Imsak: 04:27 WIB

Subuh: 04:37 WIB

Terbit: 05:45 WIB

Duha: 06:17 WIB

Zuhur: 11:54 WIB

Asar: 15:13 WIB