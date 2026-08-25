Maulid Nabi Peringatan Apa? Ini Pengertian, Sejarah dan Maknanya

JawaPos.com - Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 2026 ini jatuh pada Selasa, 25 Agustus 2026 atau pada tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pemerintah Indonesia menetapkan hari penuh sejarah keagamaan tersebut sebagai hari libur nasional.

Maulid Nabi merupakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengenang kehidupan, perjuangan, serta meneladani akhlak Rasulullah. Peringatan ini umumnya berlangsung setiap 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah, meski secara faktual di masyarakat perayaan Maulid Nabi bisa dilangsungkan selama satu bulan.

Secara bahasa, kata maulid berasal dari bahasa Arab yang bermakna kelahiran. Karena itu, Maulid Nabi secara sederhana dapat dipahami sebagai peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, momentum tersebut menjadi bagian penting dari tradisi keagamaan masyarakat muslim dan biasanya diisi dengan pengajian, pembacaan selawat, doa bersama, pembacaan sirah Nabi, hingga kegiatan sosial.

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Hal utama yang diperingati dalam Maulid Nabi adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Namun, peringatan tersebut tidak sebatas mengenang tanggal kelahiran.

Maulid Nabi menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk kembali mempelajari perjalanan hidup Rasulullah mulai dari masa kelahiran, perjuangan menyebarkan Islam, kepemimpinan, hingga keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, makna Maulid Nabi memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar perayaan hari lahir. Momentum ini menjadi sarana untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus mendorong umat Islam menerapkan akhlak yang diajarkan manusia paling mulia di muka bumi.

Mengapa Maulid Nabi Diperingati pada 12 Rabiul Awal? Tanggal 12 Rabiul Awal merupakan tanggal yang paling populer dalam tradisi masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Meski demikian, tanggal kelahiran Rasulullah sebenarnya memiliki sejumlah riwayat. Karena itu, 12 Rabiul Awal sebaiknya dipahami sebagai pendapat yang paling dikenal dalam tradisi peringatan Maulid, bukan satu-satunya pendapat historis mengenai tanggal kelahiran Nabi.