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Penulis: Antara
Minggu, 15 November 2026 | 23.59 WIB

Dua Pesawat Boeing Bertabrakan di Bandara Miami AS

Ilustrasi kecelakaan pesawat. (istimewa) - Image

Ilustrasi kecelakaan pesawat. (istimewa)

JawaPos.com - Sebuah pesawat kargo Boeing 767 milik UPS dan pesawat penumpang Boeing 737 milik Copa Airlines bertabrakan di Bandara Internasional Miami, Florida, Amerika Serikat pada Sabtu (14/11) malam waktu setempat.

Menurut laporan CBS News, otoritas bandara setempat memastikan tidak ada korban dalam kejadian tersebut.

Tabrakan tersebut terjadi sekitar pukul 21.15 (14/11) waktu setempat (Minggu pukul 09.15 WIB) ketika pesawat Copa Airlines yang baru mendarat bersinggungan dengan pesawat UPS yang bersiap lepas landas di persimpangan jalur pesawat, menurut direktur komunikasi bandara Greg Chin.

"Tidak ada korban luka yang dilaporkan," kata Chin kepada CBS News Miami dalam pernyataannya.

Dia memastikan pesawat lain telah diinstruksikan menggunakan jalur lainnya, sehingga kecelakaan tersebut tidak berdampak pada operasional bandara.

Kedua pesawat yang terlibat yaitu UPS penerbangan 358 yang dijadwalkan lepas landas dari Miami ke Bogota, Kolombia, dan Copa Airlines penerbangan 427 yang baru tiba dari Panama City, markas maskapai tersebut.

Insiden di bandara Miami tersebut terjadi di tengah berlanjutnya gelombang penundaan dan pembatalan penerbangan akibat penghentian penerbangan secara nasional pada Jumat sebagaimana diperintahkan dinas Administrasi Penerbangan Federal (FAA).

Menteri Perhubungan AS Sean Duffy menyebut pemulihan operasional penerbangan masih berlangsung seiring dengan upaya maskapai menyesuaikan pergerakan armada dan awaknya.

Meski demikian, Kepala FAA Bryan Bedford pada Sabtu memastikan bahwa jadwal penerbangan di seantero AS akan kembali normal pada Minggu (15/11).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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bandara miamipesawat boeing

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