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Penulis: Dimas Choirul
Sabtu, 7 November 2026 | 15.40 WIB

AHY Cek Pengerukan Kali Prancis, Antisipasi Banjir Ganggu Penerbangan Bandara Soetta Jelang Nataru

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) meninjau langsung pengerukan dan normalisasi Kali Prancis, Jumat (6/11). (Istimewa) - Image

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) meninjau langsung pengerukan dan normalisasi Kali Prancis, Jumat (6/11). (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) meninjau langsung pengerukan dan normalisasi Kali Prancis, Jumat (6/11). Ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang kerap mengganggu mobilitas masyarakat dan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kita ingin pintu masuk ke Indonesia, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tetap menjadi pintu masuk yang aman dan nyaman bagi semua,” ujar AHY usai peninjauan.

AHY menjelaskan, banjir di kawasan tersebut kerap terjadi pada Januari dan Februari. Pada kejadian banjir Januari sebelumnya, lebih dari 150 penerbangan terdampak, dengan penundaan penerbangan mencapai 20 persen. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran penerbangan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Salah satu faktor penyebab banjir adalah sedimentasi dan pendangkalan Kali Prancis beserta anak-anak sungainya. Untuk mengatasinya, pengerukan dan normalisasi terus dilakukan menggunakan sejumlah ponton ekskavator guna menjaga kapasitas tampung dan kelancaran aliran sungai.

Selain normalisasi sungai, sejumlah langkah antisipasi juga disiapkan, di antaranya pengerahan pompa, baik yang bersifat stationary submersible maupun mobile. Jasa Marga juga telah menyiapkan dan menggelar sebagian pompa, sementara Angkasa Pura akan melakukan normalisasi, termasuk di Sungai Dadap.

Untuk mengantisipasi genangan selama periode Nataru, Kementerian Pekerjaan Umum turut menyiapkan karung pasir (sandbag), pompa, dan berbagai peralatan pendukung agar genangan yang muncul dapat segera ditangani sebelum meluas. Kapasitas saluran masuk (inlet), saluran keluar (outlet), serta sejumlah titik crossing juga perlu ditingkatkan, khususnya di sekitar KM 31 dan KM 33 yang kerap mengalami genangan.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga merencanakan pembangunan kolam retensi di atas lahan seluas 3,4 hektare. Menko AHY menyampaikan, pembahasan terkait status dan kesiapan lahan terus dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten.

Menurutnya, penanganan banjir di kawasan tersebut membutuhkan sinkronisasi dan kolaborasi lintas wilayah karena lokasinya berada di kawasan perbatasan yang melibatkan DKI Jakarta, Banten, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Jakarta Barat.

AHY juga menekankan pentingnya memperhatikan tata ruang dan keseimbangan lingkungan dalam setiap pembangunan. Kepastian status lahan serta pengendalian pemanfaatan ruang menjadi bagian penting agar upaya penanganan banjir dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Saya selalu mengatakan tata ruang itu harus menjadi panglima dalam pembangunan. Artinya, jangan sampai kita terus membangun, tetapi mengabaikan tata ruang, termasuk keseimbangan lingkungan. Hal ini akan merusak dan pada akhirnya membawa bencana bagi kita semua,” tegasnya.

Editor: Bintang Pradewo
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