Tas Mencurigakan Meledak di Spanyol, Satu Petugas Polisi dan Anjing Pelacak Tewas

JawaPos.com - Sebuah ledakan dari tas mencurigakan menewaskan seorang polisi dan seekor anjing pelacak di Kota Oviedo, Spanyol utara, Selasa (10/11) pagi. Insiden tersebut juga menyebabkan seorang petugas lainnya mengalami luka serius, sementara pelaku penembakan yang memicu operasi kepolisian masih buron.

Ledakan terjadi ketika petugas unit penjinak bom dan unit anjing pelacak memeriksa sebuah tas ransel mencurigakan di lokasi penembakan. Sebelumnya, polisi menerima laporan mengenai perselisihan antara dua tetangga yang berujung pada aksi penembakan.

Juru bicara kepolisian Spanyol, Pedro Aguado, mengatakan petugas pertama kali menemukan seorang perempuan dengan luka tembak setelah tiba di lokasi kejadian.

Perempuan tersebut kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi selanjutnya melakukan pencarian terhadap orang yang diduga sebagai penembak.

Dalam proses pencarian itu, petugas menemukan sebuah tas ransel mencurigakan dengan lampu yang berkedip. Temuan tersebut membuat polisi menghubungi unit penjinak bahan peledak dan unit anjing pelacak untuk melakukan pemeriksaan.

"Ketika paket tersebut sedang dipindahkan ke luar untuk memastikan keselamatan warga, sebuah ledakan terjadi," kata Aguado dilansir BBC.

Ledakan itu menewaskan seorang anggota unit anjing pelacak dan menyebabkan petugas dari unit penjinak bom mengalami luka serius. Seorang anjing polisi berusia tiga tahun bernama Deny juga tewas dalam insiden tersebut.

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Kepolisian Spanyol menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya petugas yang diidentifikasi bernama Juan José. Melalui pernyataan di media sosial X, kepolisian menyampaikan dukungan kepada keluarga dan rekan kerja korban.