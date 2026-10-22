Langkah Jitu Mencegah Kebocoran LPG: Pastikan Tabung Tidak Peyok hingga Siapkan Ventilasi Ideal

ILUSTRASI LPG.

JawaPos.com - Bahaya kebocoran gas masih menghantui masyarakat. Untuk mencegah peristiwa seperti ledakan di Pasar Cimanggis, Tangerang Selatan ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti memastikan tabung LPG tidak penyok hingga ventilasi udara yang baik.

Manager ArsyGas Jawa Barat, Wahyu Ibrahim mengungkap sejumlah cara untuk mencegah kebocoran LPG. Kunci utamanya adalah kesadaran masyarakat sebagai pengguna akhir.

Sebelum dioperasikan, warga perlu memastikan bahwa tabung tidak boleh penyok, benjol, dan memiliki goresan dalam.

Selanjutnya wajib menggunakan regulator gas berstandar SNI, memiliki bodi logam solid, serta dilengkapi fitur pengaman otomatis (Automatic Cut-Off). Yang tidak kalah penting wajib menggunakan selang karet SNI.

”Pemasangan dan penempatan tabung di dapur juga tak kalah penting. Tabung harus diletakkan pada posisi tegak di permukaan lantai yang datar dan stabil serta diberi jarak aman minimal 1 hingga 1,5 meter dari kompor atau sumber panas,” kata Wahyu, Kamis (22/10).

Selain kondisi tabung gas, dapur juga harus dilengkapi ventilasi udara yang ideal, seperti berjarak 30 cm dari posisi tabung. Sehingga ketika kebocoran terjadi, gas akan terbuang ke luar dapur, tidak terjebak di dalam ruangan.

”Harus diingat jika uap LPG itu tak berwarna dan densitasnya lebih berat daripada udara, sehingga apabila ada gas yang bocor, itu akan mengendap di permukaan lantai. Harus ada bukaan ventilasi supaya uap gas bocor langsung mengalir ke luar,” imbuhnya.

Selang karet juga perlu diganti setiap 2-3 tahun sekali, begitu juga dengan regulator 3-5 tahun sekali. Selama pemakaian, selang dan regulator sebaiknya dibersihkan secara berkalan untuk menghilangkan tumpahan minyak goreng dan sisa makanan yang bisa memicu pelapukan karet serta gigitan tikus.

Saat tercium baus gas menyengat atau suara berdesis, kompor harus segera dimatikan sebagai tindakan tanggap darurat. Ventilasi langsung dibuka semaksimalnya.

Dilarang keras menyalakan/mematikan sakelar listrik, mencabut steker, atau mengoperasikan alat elektronik dalam kondisi ini. Percikan bunga api mikroskopis dari kontak sakelar listrik berpotensi menyulut gas.

Langkah terakhir adalah mengevakuasi tabung gas keluar menuju area terbuka yang ber-angin dan jauh dari permukiman.

Jika gas yang bocor terlanjur terbakar, jangan memadamkan api akibat kebocoran gas secara langsung kecuali aliran pasokan gas dapat dihentikan secara aman.

Semprotkan air secara terus-menerus ke badan tabung dari jarak aman untuk membuang panas dan mencegah akumulasi tekanan berlebih yang berpotensi memicu ledakan. Gunakan APAR jenis dry chemical powder dan telepon pemadam kebakaran di nomor 112.