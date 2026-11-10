Ledakan Pabrik Baja di Turki Tewaskan 17 Pekerja, Sejumlah Korban Diduga Tertimbun

Ilustrasi ledakan pabrik baja di Tuki tewaskan belasan orang pada Senin (9/11) waktu setempat. (ANews).
JawaPos.com - Ledakan dahsyat mengguncang pabrik baja Habas Demir Celik di kawasan Aliaga, dekat Kota Izmir, Turki barat pada Senin (9/11). Sedikitnya 17 pekerja tewas dan 12 lainnya mengalami luka-luka dalam insiden yang terjadi saat aktivitas pemeliharaan fasilitas pabrik.
Jumlah korban meninggal bertambah setelah seorang pekerja yang sebelumnya mengalami luka kritis dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, tim penyelamat masih melakukan pencarian karena sejumlah orang diduga tertimbun reruntuhan bangunan.
Menteri Kesehatan Turki Kemal Memisoglu mengkonfirmasi penambahan jumlah korban menjadi 17 orang. Sebelumnya, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyampaikan bahwa ledakan tersebut telah menewaskan 16 pekerja.
Ledakan terjadi sekitar tengah hari waktu setempat. Gubernur Izmir Suleyman Elban menjelaskan, insiden bermula ketika sebuah derek yang mengangkut ketel pengganti mengalami keruntuhan.
Akibatnya, material yang dibawa derek tersebut jatuh ke dalam tungku yang berada di bawahnya dan memicu ledakan. Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan kobaran api besar di dalam kompleks pabrik. Asap hitam pekat juga membumbung tinggi ke udara setelah ledakan.
Sejumlah Korban Diduga Masih Tertimbun Reruntuhan
Dilansir via BBC, besarnya ledakan membuat warga di sekitar lokasi turut merasakan guncangan. Sejumlah saksi mata bahkan mengira terjadi gempa bumi sebelum mengetahui bahwa sumber guncangan berasal dari kawasan pabrik baja.
Gubernur Izmir Suleyman Elban mengatakan, berdasarkan informasi awal, masih ada kemungkinan sejumlah pekerja berada di bawah reruntuhan bangunan. Operasi pencarian dan penyelamatan pun terus dilakukan untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal di lokasi kejadian.
Erdogan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban setelah memimpin rapat kabinet pada Senin. Dia juga memastikan bahwa penyelidikan telah dilakukan untuk mengungkap penyebab kecelakaan tersebut.
Di sisi lain, sedikitnya lima orang dilaporkan telah ditangkap terkait insiden ini. Informasi tersebut disampaikan layanan BBC berbahasa Turki dengan mengutip laporan sejumlah media lokal.
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