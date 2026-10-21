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Sabik Aji Taufan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 03.35 WIB

Pasar Cimanggis Tidak Bisa Dipakai Lagi Usai Ledakan, Pemkot Fasilitasi Pencarian Lapak Baru

Kondisi bangunan pasca ledakan di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

 

JawaPos.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) akan mennggelar dialog dengan pemilik ruko dan pedagangan Pasar Cimanggis guna mencari solusi pasca ledakan. Pemkot juga akan memfasilitasi pencarian tempat sewa baru.
 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan, TB Asep Nurdin mengatakan, pemerintah akan bersikap transparan dalam melakukan inventarisasi bangunan.
 
"Pemkot Tangsel bergerak tanpa jeda. Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah darurat yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek teknis fisik bangunan, tetapi juga memberikan ketenangan psikologis bagi warga dan para pedagang yang terdampak secara langsung," ujar Asep, Rabu (21/10).
 
Dengan transparansi diharapkan tidak terjadi spekulasi tidak berdasar yang akan menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab kepada warganya untuk menciptakan rasa aman.
 
 
"Diskominfo Tangsel berkomitmen penuh untuk berdiri di garis depan dalam menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan edukatif. Setiap perkembangan penanganan di lapangan akan terus kami sampaikan secara berkala kepada masyarakat luas," imbuhnya.
 
Hasil asesmen mendalam yang dilakukan oleh tim penilik bangunan gedung dari Dinas Cipta Karya, ledakan besar tersebut telah menimbulkan kerusakan struktural yang sangat parah. Mulai dari fenomena buckling (tekukan/pelengkungan) hingga cracking (retakan masif) pada struktur utama bangunan, khususnya pada bagian kolom dan balok induk.
 
"Jika tetap dipertahankan atau dipaksakan beroperasi, risikonya sangat fatal dan berpotensi memicu kegagalan struktur total yang mengancam nyawa," jelas Asep.
 
Oleh karena itu, pembongkaran (demolition) bangunan dipastikan akan dilakukan. Langkah ini untuk mencegah adanya korban baru akibat kecelakaan rusaknya bangunan.
 
 
"Keputusan untuk melakukan pembongkaran atau demolish memang berat secara emosional dan ekonomi, namun ini adalah langkah mutlak demi keselamatan bersama. Kami tidak ingin ada korban susulan. Keselamatan manusia adalah hukum tertinggi yang harus dipegang teguh oleh pemerintah daerah," tegasnya.
 
Meski begitu, pemkot menyadari bahwa kawasan Pasar Cimanggis merupakan roda ekonomi masyarakat, terutama pedagang. Sehingga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah diperintahkan untuk aktif mendampingi para pelaku usaha mencari solusi tempat berniaga yang baru.
 
"Kami sangat memahami bahwa ruko-ruko tersebut adalah sumber mata pencaharian utama bagi para pedagang dan keluarga mereka. Oleh karena itu, melalui koordinasi erat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kami berkomitmen untuk mendampingi proses transisi ini secara intensif," jelas Asep.
 
Pemerintah daerah saat ini tengah membuka ruang dialog terbuka dengan para pemilik ruko dan asosiasi pedagang untuk merumuskan skema relokasi yang paling ideal, aman, dan representatif.
 
"Kami akan berdiskusi langsung dengan para pemilik ruko dan pedagang untuk mencari solusi terbaik, termasuk memfasilitasi pencarian tempat sewa baru yang aman, representatif, dan strategis agar roda perekonomian mereka bisa segera berputar kembali tanpa hambatan berarti," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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