Otoritas Arab Saudi Bahas Persiapan Haji 2027 dengan 76 Negara, Tekankan 5 Prioritas

JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfig Al-Rabiah menggelar pertemuan berkala terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi dengan para kepala Kantor Urusan Haji (KUH).

Dalam pertemuan yang diikuti oleh perwakilan dari 76 negara tersebut, Al-Rabiah memaparkan lima agenda prioritas pada musim haji mendatang, dengan penekanan utama terhadap kedisiplinan jadwal dan percepatan persiapan operasional.

Pemerintah Arab Saudi mendesak kantor urusan haji masing-masing negara untuk mempercepat penyelesaian kontrak layanan serta penerbitan visa sebelum tenggat waktu resmi pada 1 Syawal mendatang – yang diperkirakan jatuh pada 9 Maret 2027.

Negara-negara mitra juga diminta untuk segera menjalin kesepakatan kerja sama awal dengan pihak maskapai serta mendaftarkan seluruh kontrak kerja sama yang dilakukan melalui sistem elektronik resmi.

Selain itu, Al-Rabiah menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan para jemaah merupakan prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar.

Pihaknya pun mewajibkan adanya pemeriksaan medis secara ketat dan menyeluruh bagi calon jemaah sebelum meninggalkan negara asal, pemenuhan seluruh kewajiban vaksinasi yang dipersyaratkan, serta kepatuhan penuh terhadap standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memastikan keakuratan dan kelengkapan basis data jemaah. Keandalan data dinilai sebagai kunci utama dalam kelancaran perencanaan operasional, mulai dari akomodasi, katering, armada transportasi, hingga pengaturan pergerakan jemaah.

Al-Rabiah juga kembali menegaskan kewajiban setiap jemaah untuk senantiasa membawa kartu Nusuk mereka agar dapat memperlihatkan kartu tersebut jika diminta.

Kartu tersebut berfungsi untuk memverifikasi identitas jemaah, mempermudah akses terhadap berbagai fasilitas pelayanan, sekaligus mengatur izin masuk ke sejumlah lokasi yang membutuhkan verifikasi ketat sesuai ketentuan otoritas setempat.

Pertemuan antara menteri Saudi dengan perwakilan negara-negara pengirim jemaah haji tersebut digelar di sela-sela perhelatan 6th Hajj Conference and Exhibition yang diselenggarakan di Jeddah Superdome pada 8–11 November dengan tema "From Makkah to the World".

Konferensi dan pameran layanan haji itu diselenggarakan dengan dukungan Penjaga Dua Kota Suci, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Forum tersebut melibatkan lebih dari 520 entitas dari sektor pemerintah, swasta, dan organisasi nirlaba dengan partisipasi lebih dari 150 negara.