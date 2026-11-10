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Penulis: Antara
Selasa, 10 November 2026 | 20.35 WIB

Otoritas Arab Saudi Bahas Persiapan Haji 2027 dengan 76 Negara, Tekankan 5 Prioritas

Ilustrasi jamaah di Masjidil Haram, Makkah. DJBC Kemenkeu memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor atas barang bawaan maupun barang kiriman jamaah haji Indonesia pada musim haji 2026 (Bayu Putra/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi jamaah di Masjidil Haram, Makkah. DJBC Kemenkeu memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor atas barang bawaan maupun barang kiriman jamaah haji Indonesia pada musim haji 2026 (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfig Al-Rabiah menggelar pertemuan berkala terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi dengan para kepala Kantor Urusan Haji (KUH).

Dalam pertemuan yang diikuti oleh perwakilan dari 76 negara tersebut, Al-Rabiah memaparkan lima agenda prioritas pada musim haji mendatang, dengan penekanan utama terhadap kedisiplinan jadwal dan percepatan persiapan operasional.

Pemerintah Arab Saudi mendesak kantor urusan haji masing-masing negara untuk mempercepat penyelesaian kontrak layanan serta penerbitan visa sebelum tenggat waktu resmi pada 1 Syawal mendatang – yang diperkirakan jatuh pada 9 Maret 2027.

Negara-negara mitra juga diminta untuk segera menjalin kesepakatan kerja sama awal dengan pihak maskapai serta mendaftarkan seluruh kontrak kerja sama yang dilakukan melalui sistem elektronik resmi.

Selain itu, Al-Rabiah menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan para jemaah merupakan prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar.

Pihaknya pun mewajibkan adanya pemeriksaan medis secara ketat dan menyeluruh bagi calon jemaah sebelum meninggalkan negara asal, pemenuhan seluruh kewajiban vaksinasi yang dipersyaratkan, serta kepatuhan penuh terhadap standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memastikan keakuratan dan kelengkapan basis data jemaah. Keandalan data dinilai sebagai kunci utama dalam kelancaran perencanaan operasional, mulai dari akomodasi, katering, armada transportasi, hingga pengaturan pergerakan jemaah.

Al-Rabiah juga kembali menegaskan kewajiban setiap jemaah untuk senantiasa membawa kartu Nusuk mereka agar dapat memperlihatkan kartu tersebut jika diminta.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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