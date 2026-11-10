Donald Trump Sebut Perang Iran Segera Berakhir, tapi Militer AS Tetap Siaga

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut perang melawan Iran secara efektif telah berakhir dan memperkirakan konflik akan segera selesai. Namun, di balik optimisme tersebut, Trump menegaskan militer AS tetap dalam posisi siaga dan siap kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap Teheran jika situasi berubah.

Pernyataan itu disampaikan Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, Senin (9/11) waktu setempat. Trump menilai serangan militer lanjutan terhadap Iran belum diperlukan karena Israel dan negara-negara sekutu Washington di kawasan Teluk dinilai sudah terlindungi dari ancaman Teheran.

"Pada titik ini, mengambil tindakan militer tampaknya bukan sesuatu yang sangat diperlukan. Namun, kami tetap siap tempur dan siap bertindak untuk alasan apa pun," kata Trump dilansir The Guardian.

Trump juga mengisyaratkan bahwa perang yang telah berlangsung hampir sembilan bulan tersebut semakin mendekati akhir. Dia mengaku melihat perkembangan positif yang membuka jalan bagi penghentian konflik.

"Kami melihat momentum menuju akhir konflik ini. Saya pikir semuanya akan segera berakhir," ucapnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah Trump bertemu Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani di Ruang Oval Gedung Putih. Qatar bersama sejumlah negara Teluk selama ini berupaya meyakinkan Washington agar tidak kembali meningkatkan serangan terhadap Iran. Negara-negara tersebut khawatir perang kembali berkobar dan memperluas ketidakstabilan di Timur Tengah.

Trump Sebut Negara Teluk Pilih Blokade daripada Perang

Sebelum menyampaikan pernyataannya di Gedung Putih, Trump juga menyinggung sikap negara-negara Teluk melalui unggahan di Truth Social. Dia mengklaim para pemimpin Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Kuwait lebih memilih situasi saat ini dipertahankan daripada melihat perang kembali berkobar.

Trump menyebut mereka menginginkan kelanjutan blokade laut terhadap Iran sebagai alternatif dari eskalasi militer. "Para pemimpin Qatar, Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Kuwait lebih memilih status quo, dengan kata lain, kelanjutan dari Blokade Angkatan Laut Terbesar dalam Sejarah," tulis Trump.

Meski demikian, Trump kembali menggarisbawahi satu hal yang tidak berubah dalam kebijakan Washington, yakni penolakan terhadap kemungkinan Iran mengembangkan senjata nuklir. Dia memperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak akan ragu melanjutkan operasi militer berskala penuh apabila kondisi kembali berubah.

"Namun, pada titik ini, kemungkinan itu tampaknya cukup kecil," tulisnya.

Trump juga mengklaim Israel dan seluruh kawasan Timur Tengah kini telah terlindungi dari ancaman Iran. Dia menyatakan AS akan memastikan kepentingannya tetap aman hingga konflik benar-benar berakhir.

Optimisme Trump mengenai berakhirnya perang Iran juga muncul di tengah tekanan politik dalam negeri setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan paruh waktu atau midterm elections. Dalam pemilu tersebut, Partai Republik kehilangan kendali atas kedua kamar Kongres. Wakil Presiden JD Vance bahkan menyebut perang Iran sebagai salah satu alasan utama kekalahan tersebut tidak lama setelah hasil pemilu diketahui.

Sebelum pemungutan suara berlangsung, pemerintahan Trump diketahui terus mengirim tambahan pasukan ke Timur Tengah. Kondisi itu memunculkan spekulasi bahwa Washington sengaja menahan eskalasi militer hingga pemilu selesai untuk menghindari reaksi negatif pemilih.

Perang yang berkepanjangan berpotensi menjadi beban politik bagi pemerintahan Trump, terutama jika meningkatkan risiko korban jiwa, menguras anggaran negara, dan memperburuk kondisi ekonomi. Namun, hasil pemilu menunjukkan bahwa konflik Iran tetap menjadi persoalan serius bagi Partai Republik.

Di tengah situasi tersebut, Trump kini berusaha menunjukkan bahwa operasi militer AS telah mencapai tujuannya dan konflik tidak perlu diperpanjang.