Trump Bentuk Gugus Tugas Iron Gate untuk Cegah Senjata Iran Keluar Lewat Perbatasan Darat

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump mengumumkan peluncuran unit bernama Iron Gate. Unit tersebut bertugas mencegah Iran mengangkut persenjataan melintasi perbatasan daratnya dan melalui Laut Kaspia.
"Gugus Tugas Iron Gate beroperasi penuh di Republik Islam Iran. Ditambah dengan blokade angkatan laut terbesar dalam sejarah, sangat sedikit yang masuk atau keluar dari Iran!" kata Trump di Truth Social, dilansir dari Antara, Senin (/11).
Sebelumnya, Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan pembentukan gugus tugas yang terdiri dari sekitar 20 spesialis militer dan sipil yang berbasis di Tampa, Florida, untuk mengoordinasikan upaya mencegat pengiriman senjata Iran, teknologi dwiguna, dan material yang dikenai sanksi.
Sementara itu, Juru bicara Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) Hossein Mohebi, mengatakan bahwa Iron Gate akan gagal mencapai tujuannya.
Konflik AS-Iran dimulai pada 28 Februari saat Amerika Serikat dan Israel mulai melakukan serangan terhadap target di Iran, yang kemudian dibalas oleh pihak Iran dengan serangan terhadap sejumlah pangkalan militer AS di kawasan.
Saat ini meski konflik sedang mereda, masalah tersebut tetap belum terselesaikan, dan risiko kembalinya permusuhan masih tetap ada.
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