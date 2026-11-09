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Penulis: Antara
Senin, 9 November 2026 | 19.59 WIB

Trump Sebut Ukraina Akan Kehilangan Sebagian Wilayahnya Setelah Perang Berakhir

Rusia diserang ribuan drone Ukraina. (Reuters)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, Ukraina akan mengakhiri perang dengan Rusia. Trump yakin, Washington hampir mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang tersebut, meskipun ia tidak menjelaskan kemungkinan konsesi wilayah yang akan diberikan.

"Saya pikir kita akan menyelesaikannya dan saya pikir itu akan terjadi. Pada akhirnya, mereka akan memiliki wilayah dengan bentuk yang sedikit berbeda," katanya, dalam wawancara dengan program 60 Minutes di CBS News, dilansir dari Antara, Senin (9/11).

Trump menyebut ketegangan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai faktor yang mempersulit perundingan.

"Saya yakin perang itu akan berakhir dan akan segera berakhir. Satu-satunya alasan perang itu akan berakhir adalah karena saya," ujarnya.

Ketika ditanya apakah Putin sengaja memperpanjang perundingan, Trump menolak anggapan tersebut dan membela rekam jejak pemerintahannya dalam menghadapi Rusia.

"Tidak ada seorang pun yang lebih keras terhadap Rusia daripada saya," katanya, seraya menyebut sanksi dan kebijakan perdagangan yang diterapkan pemerintahannya.

Trump juga membela keputusannya untuk mengizinkan ekspor minyak Rusia meskipun mendapat kritik karena kebijakan tersebut dinilai mengurangi tekanan terhadap Moskow.

Ia mengatakan Washington masih memasok senjata ke Ukraina, tetapi menegaskan bahwa negara-negara Eropa membeli senjata tersebut dari Amerika Serikat dengan harga penuh.

Editor: Kuswandi
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