Trump Pertahankan Blokade Iran, AS Siap Lanjutkan Serangan meski Qatar dan Saudi Dorong Perdamaian

JawaPos.com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Qatar dan Arab Saudi menginginkan penyelesaian damai atas konflik dengan Iran. Namun, Washington tetap membuka kemungkinan melanjutkan serangan militer apabila diperlukan. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa upaya diplomasi di kawasan Teluk masih berjalan beriringan dengan ancaman penggunaan kekuatan militer AS.

Dilansir dari The Star, Selasa (10/11/2026), Trump menyampaikan sikap tersebut dalam wawancara singkat melalui telepon dengan Reuters pada Senin (9/11). Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya bertemu Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani di Washington. Trump mengungkapkan bahwa kedua negara Teluk lebih menghendaki penyelesaian melalui jalur damai dibandingkan eskalasi militer.

"Qatar lebih menginginkan penyelesaian damai. Arab Saudi juga lebih menginginkan penyelesaian damai," kata Trump. Meski demikian, dia menegaskan bahwa preferensi diplomatik kedua negara tersebut tidak membuat Washington mengesampingkan opsi militer. "Kami siap melancarkan serangan kapan pun kami menginginkannya," ujarnya.

Trump juga mengisyaratkan belum terburu-buru melanjutkan serangan terhadap Iran. Dia mengatakan pemerintahannya saat ini cukup puas dengan pemberlakuan blokade laut AS terhadap Iran di Selat Hormuz. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Washington masih mengandalkan tekanan maritim sebagai instrumen menghadapi Teheran, sembari mempertahankan kesiapan militernya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan perkembangan selanjutnya, Trump tidak memberikan kepastian mengenai jadwal ataupun keputusan untuk kembali menyerang. "Kita lihat bagaimana perkembangannya," katanya. Dia kemudian menambahkan, "Saya siap."

Di sisi diplomatik, pertemuan dengan pemimpin Qatar menjadi penting karena Doha memiliki peran sebagai perantara komunikasi antara Washington dan Teheran. Perdana Menteri Qatar sebelumnya juga mengunjungi Teheran untuk membahas upaya mengakhiri konflik. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari peningkatan upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan antara kedua pihak.

Namun, perbedaan posisi Washington dan Teheran masih menjadi hambatan utama. Iran mengajukan sejumlah persyaratan untuk mengakhiri perang, termasuk penghentian blokade AS terhadap pelabuhannya, pencabutan sebagian sanksi, serta penghentian serangan udara. Sebagai imbalannya, Teheran menawarkan penghentian blokade terhadap Selat Hormuz, sementara pembahasan mengenai program nuklir dan sanksi lainnya akan dilanjutkan dalam perundingan berikutnya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menilai persyaratan Iran tersebut tidak dapat diterima. Dia menyebut ketentuan yang diajukan Teheran sebagai "keterlaluan, tidak masuk akal, dan benar-benar tidak realistis". Penolakan itu memperlihatkan bahwa keinginan negara-negara Teluk untuk meredakan konflik belum otomatis menghasilkan titik temu antara Washington dan Teheran.

Keraguan terhadap tercapainya kesepakatan juga disampaikan pejabat senior Uni Emirat Arab Anwar Gargash. Dia memperingatkan bahwa kawasan perlu bersiap menghadapi ketidakpastian berkepanjangan karena penyelesaian yang menentukan maupun stabilitas regional belum dapat dipastikan.