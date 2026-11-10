Donald Trump Sebut Perang Iran Segera Berakhir, tapi Militer AS Tetap Siaga

Presiden AS Donald Trump (CNBC)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut perang melawan Iran secara efektif telah berakhir dan memperkirakan konflik akan segera selesai. Namun, di balik optimisme tersebut, Trump menegaskan militer AS tetap dalam posisi siaga dan siap kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap Teheran jika situasi berubah.
Pernyataan itu disampaikan Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, Senin (9/11) waktu setempat. Trump menilai serangan militer lanjutan terhadap Iran belum diperlukan karena Israel dan negara-negara sekutu Washington di kawasan Teluk dinilai sudah terlindungi dari ancaman Teheran.
"Pada titik ini, mengambil tindakan militer tampaknya bukan sesuatu yang sangat diperlukan. Namun, kami tetap siap tempur dan siap bertindak untuk alasan apa pun," kata Trump dilansir The Guardian.
Trump juga mengisyaratkan bahwa perang yang telah berlangsung hampir sembilan bulan tersebut semakin mendekati akhir. Dia mengaku melihat perkembangan positif yang membuka jalan bagi penghentian konflik.
"Kami melihat momentum menuju akhir konflik ini. Saya pikir semuanya akan segera berakhir," ucapnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Trump bertemu Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani di Ruang Oval Gedung Putih. Qatar bersama sejumlah negara Teluk selama ini berupaya meyakinkan Washington agar tidak kembali meningkatkan serangan terhadap Iran. Negara-negara tersebut khawatir perang kembali berkobar dan memperluas ketidakstabilan di Timur Tengah.
Trump Sebut Negara Teluk Pilih Blokade daripada Perang
Sebelum menyampaikan pernyataannya di Gedung Putih, Trump juga menyinggung sikap negara-negara Teluk melalui unggahan di Truth Social. Dia mengklaim para pemimpin Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Kuwait lebih memilih situasi saat ini dipertahankan daripada melihat perang kembali berkobar.
Trump menyebut mereka menginginkan kelanjutan blokade laut terhadap Iran sebagai alternatif dari eskalasi militer. "Para pemimpin Qatar, Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Kuwait lebih memilih status quo, dengan kata lain, kelanjutan dari Blokade Angkatan Laut Terbesar dalam Sejarah," tulis Trump.
Meski demikian, Trump kembali menggarisbawahi satu hal yang tidak berubah dalam kebijakan Washington, yakni penolakan terhadap kemungkinan Iran mengembangkan senjata nuklir. Dia memperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak akan ragu melanjutkan operasi militer berskala penuh apabila kondisi kembali berubah.
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