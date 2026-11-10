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Penulis: Rian Alfianto
Selasa, 10 November 2026 | 17.52 WIB

Trump: FBI Selidiki Dugaan Agen Tiongkok Dekati Bos Nvidia Jensen Huang

Jensen Huang, CEO Nvidia yang diminta Kongres AS menjelaskan hubungannya dengan eksekutif teknologi yang diduga terkait intelijen Tiongkok (Reuters) - Image

Jensen Huang, CEO Nvidia yang diminta Kongres AS menjelaskan hubungannya dengan eksekutif teknologi yang diduga terkait intelijen Tiongkok (Reuters)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap bahwa FBI tengah menyelidiki dugaan keterlibatan agen intelijen Tiongkok dalam hubungan pribadi dengan CEO Nvidia Jensen Huang. 

Kasus ini menjadi perhatian serius Washington, karena memunculkan kekhawatiran soal potensi kebocoran teknologi semikonduktor canggih yang menjadi tulang punggung industri kecerdasan buatan (AI) Amerika Serikat.

Trump menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (9/11) waktu AS.

Ia mengaku telah berbicara langsung dengan Huang untuk menanyakan kondisinya di tengah mencuatnya dugaan operasi intelijen asing tersebut.

"Saya tahu FBI sedang menyelidiki hal ini dalam konteks lain, dan saya pikir dia akan baik-baik saja," kata Trump dilansir AP News. 

Pernyataan Trump memperlihatkan bahwa persoalan yang awalnya mencuat sebagai skandal hubungan pribadi kini berkembang menjadi isu keamanan nasional.

Terlebih, Nvidia merupakan perusahaan strategis yang memasok chip berperforma tinggi bagi sejumlah pengembang AI terbesar di dunia.

Trump bahkan mengakui telah menghubungi Huang secara pribadi untuk memastikan kondisinya.

"Saya berbicara dengannya hari ini hanya untuk mengetahui apakah dia merasa baik-baik saja, bagaimana keadaannya," ujar Trump.

Menurut Trump, Huang mengaku tidak mengetahui bahwa perempuan yang diduga menjalin hubungan dengannya merupakan seorang mata-mata.

Editor: Bayu Putra
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