Saat Miliarder Lain Kabur, Bos Nvidia Rela Bayar Pajak Rp 144 Triliun: Saya Hanya Takut Jatuh Miskin



JawaPos.com - CEO Nvidia Jensen Huang memilih tetap tinggal di California dan menyatakan kesediaannya membayar pajak miliaran dolar ketika sejumlah miliarder teknologi justru berupaya menggagalkan rencana pajak kekayaan di negara bagian tersebut. Sikap Huang menjadi kontras di tengah perlawanan para pemilik kekayaan terbesar Silicon Valley terhadap kebijakan yang ditujukan untuk mendanai layanan publik.



Dilansir dari Fortune, Rabu (21/10/2026), CEO Nvidia Jensen Huang menilai kesanggupannya membayar pajak hingga USD 8 miliar atau sekitar Rp144,16 triliun selama lima tahun sebagai sebuah keistimewaan.

"Saya tidak takut membayar pajak. Saya hanya takut jatuh miskin," ujar Huang. Dia juga menyebut dirinya sebagai perwujudan American Dream, keyakinan bahwa kesempatan dan kerja keras dapat mengantarkan seseorang menuju kesuksesan.



Dalam wawancara dengan CBS Sunday Morning, Huang menegaskan, "Saya tidak keberatan membayar pajak. Semakin besar penghasilan Anda, semakin besar pajak yang Anda bayarkan. Saya tidak masalah dengan itu." Dia menilai kesuksesannya tidak terlepas dari kesempatan yang diberikan Amerika Serikat, mulai dari pendidikan tinggi, mendirikan perusahaan, mengejar cita-cita, hingga bertemu orang-orang yang memungkinkan Nvidia berkembang.



Pernyataan itu muncul ketika California mempertimbangkan Proposition 40, usulan pajak satu kali sebesar 5 persen atas kekayaan penduduk dengan aset bersih lebih dari USD 1 miliar. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menghimpun puluhan miliar dolar AS guna membiayai layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, sejumlah miliarder menentangnya. Menurut The Guardian, kelompok penentang telah menghimpun lebih dari USD 340 juta dan menghabiskan lebih dari USD 1 juta per hari untuk mengampanyekan penolakan.



Salah satu penentang utama ialah Sergey Brin, salah satu pendiri Google, bersama mantan CEO Google Eric Schmidt. Sementara itu, Peter Thiel dari Palantir dan Mark Zuckerberg dari Meta telah meninggalkan California menuju wilayah dengan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan. Larry Page dan Brin juga memindahkan entitas bisnis mereka ke Florida dan Nevada, sedangkan mantan CEO Uber Travis Kalanick mengubah alamatnya ke Austin, Texas.

Berbeda dengan mereka, Huang justru mengajak para pengusaha tetap tinggal di California. Dalam pernyataannya di Stanford Graduate School of Business, dia berkata, "Saya mengajak semua orang untuk pindah ke California, bukan meninggalkannya. Pajaknya termasuk yang tertinggi di dunia, tetapi tidak masalah."

Huang mengaku bahkan tidak pernah memikirkan dampak pajak itu terhadap dirinya. Menurutnya, California menawarkan cuaca yang baik dan ekosistem inovasi dengan kumpulan talenta yang mendukung bisnis Nvidia di Santa Clara, jantung Silicon Valley. Baginya, memilih berbisnis di sana berarti menerima konsekuensi pajaknya.

