Paus Leo XIV Serukan Pembatasan Kekuasaan dan Bela Demokrasi di Argentina

JawaPos.com - Paus Leo XIV menyerukan penguatan demokrasi, pembatasan kekuasaan pemerintah, dan penghormatan terhadap perbedaan politik dalam kunjungan perdananya ke Argentina. Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan manusia, bukan justru menjadikan masyarakat sebagai alat bagi kepentingan ekonomi.

Pesan tersebut disampaikan Paus Leo XIV saat berpidato di pusat kebudayaan Palacio Libertad, Buenos Aires, Minggu (8/11) waktu setempat. Di hadapan sejumlah pejabat dan perwakilan berbagai kelompok politik Argentina, pemimpin Gereja Katolik itu menekankan pentingnya dialog, kepentingan bersama, serta tanggung jawab para pemegang kekuasaan.

"Kita harus belajar hidup bersama, melampaui perbedaan-perbedaan kita," kata Leo XIV.

Menurut dia, perbedaan tidak semestinya menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, keberagaman pandangan dapat menjadi kesempatan untuk membangun dialog dan memperkuat kehidupan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pejabat publik harus memahami batas kewenangan yang dimilikinya dan tidak menggunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Mereka yang menjalankan wewenang memiliki kewajiban untuk bertindak secara bijaksana, mengakui batas-batas kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka, serta mengarahkan keputusan untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat," ujarnya.

Paus Leo XIV Kritik Orientasi Ekonomi yang Mengabaikan Rakyat Selain persoalan demokrasi dan tata kelola pemerintahan, Paus Leo XIV menyoroti pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan ekonomi.

Ia menegaskan, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diukur melalui pertumbuhan angka dan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.