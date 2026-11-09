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Penulis: Rian Alfianto
Senin, 9 November 2026 | 20.40 WIB

Netanyahu Bisa Tersingkir, Eks Panglima Militer Israel Bentuk Pemerintahan Baru

Ilustrasi Gadi Eisenkot. (AP via Euronews) - Image

Ilustrasi Gadi Eisenkot. (AP via Euronews)

JawaPos.com - Kekuasaan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel kini berada di ujung tanduk.

Penyebabnya, Presiden Isaac Herzog menunjuk mantan Panglima Militer Israel Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru. 

Eisenkot mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen, membuka peluang berakhirnya dominasi Netanyahu setelah hasil pemilu 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan mayoritas mutlak bagi satu blok politik.

Herzog menyampaikan mandat pembentukan pemerintahan kepada Eisenkot pada Sabtu (7/11) malam.

Keputusan tersebut diambil setelah 67 anggota parlemen atau Knesset merekomendasikan pemimpin Partai Yashar itu sebagai calon perdana menteri berikutnya.

Jumlah tersebut jauh melampaui dukungan yang diperoleh Netanyahu. Petahana hanya mendapatkan rekomendasi dari 46 anggota parlemen.

Meski demikian, dukungan mayoritas dalam proses penunjukan belum otomatis menjadikan Eisenkot sebagai perdana menteri. Ia masih harus meramu koalisi yang mampu menguasai sedikitnya 61 dari total 120 kursi Knesset.

Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk menyelesaikan pembentukan pemerintahan. Jika diperlukan, Presiden Herzog dapat memberikan tambahan waktu selama 14 hari.

Eisenkot Harus Rangkul Partai Lain untuk Kalahkan Netanyahu

Hasil pemilu Israel pada 27 Oktober menunjukkan peta politik yang terpecah. Aliansi empat partai yang dipimpin Eisenkot berhasil memperoleh 48 kursi parlemen.

Sementara itu, blok sayap kanan dan partai-partai keagamaan yang selama ini mendukung Netanyahu mengamankan 53 kursi.

Editor: Bayu Putra
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