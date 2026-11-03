PBB: Pemukim Israel Lakukan 397 Serangan ke Warga Tepi Barat Palestina Sepanjang Oktober

Seorang pemukim Israel menodongkan senjata di tengah bentrokan dengan warga Palestina yang memanen zaitun di Abu Falah dekat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel, 16 Oktober 2026. (REUTERS/Ammar Awad)

JawaPos.com - Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan, pemukim Israel melakukan 397 serangan terhadap warga Palestina di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki sepanjang Oktober. Angka itu merupakan jumlah bulanan tertinggi yang pernah tercatat sejak dilakukan pemantauan pada 2006.

Dalam laporan yang dirilis pada Ahad (31/10), OCHA menyebut angka tersebut belum termasuk lima hari terakhir pada Oktober.

Dilansir dari Antara pada Selasa (2/11), laporan itu mengungkapkan bahwa 62 serangan terjadi pada 20-26 Oktober yang menyasar 49 komunitas Palestina di seluruh Tepi Barat, termasuk 38 serangan selama musim panen zaitun.

Laporan itu juga mencatat 57 warga Palestina, termasuk sembilan anak, yang terluka akibat serangan pemukim dan pasukan Israel di seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki, selama pekan yang sama.